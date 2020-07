Sondaż. Wyborcy Dudy głosowali za Dudą, wyborcy Trzaskowskiego głosowali przeciw Dudzie

Pracownia Social Changes przeprowadziła na zlecenie portalu wPolityce.pl sondaż, w którym zbadano motywacje wyborców głosujących w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Okazuje się, że kiedy większość wyborców Andrzeja Duda, oddając swój głos dawała poparcie prezydentowi; to większość wyborców Rafała Trzaskowskiego nie tyle chciała swoim głosem poprzeć kandydata KO, co opowiedzieć się przeciwko PiS.

Potwierdza się więc, że Polacy w II turze nie głosowali na Andrzeja Dudę albo na Rafała Trzaskowskiego, ale na Andrzeja Dudę albo przeciw Andrzejowi Dudzie. Wyborcy prezydenta głosowali na niego dlatego, że podoba im się jego wizja Polski. Wyborcy Rafała Trzaskowskiego w połowie głosowali natomiast na, w swojej ocenie, „mniejsze zło”.

Wśród wyborców Andrzeja Dudy ¾ głosowało na urzędującego prezydenta z przesłanek pozytywnych. Aby zatrzymać kandydata KO zagłosowała na prezydenta jedynie ¼ jego wyborców.

Natomiast w przypadku Rafała Trzaskowskiego jedynie 52 proc. wyborców kierowało się przesłankami pozytywnymi. Połowa z nich oddała swój głos na Rafała Trzaskowskiego tylko dlatego, że nie chcieli, aby prezydentem na drugą kadencję został Andrzej Duda.

- „Taki wynik badania potwierdza niezwykle mocną pozycję prezydenta Andrzeja Dudy w elektoracie prawicowym. Pokazuje także, że kampania opozycji mobilizowała wyborców wokół elementów negatywnych, a nie pozytywnych” – komentuje portal wPolityce.pl.

kak/wPolityce.pl