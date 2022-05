Specjalny status Polaków na Ukrainie. Prezydent Zełenski skieruje projekt ustawy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając dziś w obecności prezydenta Andrzeja Dudy w Radzie Najwyższej, zapowiedział złożenie projektu ustawy o specjalnym statusie Polaków na Ukrainie, która ma być wzorowana na przyjętej przez polski Sejm ustawie dot. Ukraińców w Polsce.

- „Chciałbym podziękować polskiemu Sejmowi za niedawno uchwaloną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. To bezprecedensowa decyzja, zgodnie z którą nasi obywatele, którzy zostali zmuszeni do przeniesienia się do Polski z powodu rosyjskiej agresji, otrzymają niemal takie same prawa i możliwości jak obywatele polscy. Legalny pobyt, zatrudnienie, szkolenia, opieka medyczna i ubezpieczenie społeczne”

- powiedział Wołodymyr Zełenski.

- „To wielki krok i gest wielkiej duszy, do którego zdolny jest tylko wielki przyjaciel Ukrainy. I ten krok nie pozostanie jednostronny. W najbliższej przyszłości przedstawię Radzie Najwyższej Ukrainy podobny projekt - projekt lustrzany”

- oświadczył.

Zaznaczył przy tym, że ma nadzieję, iż Polacy nigdy nie będę potrzebować tego typu pomocy w warunkach wojny. Ustawa ma jednak być symbolem równości Polaków i Ukraińców.

kak/Ukrinform, wPolityce.pl