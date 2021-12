Sprawa sędziego Juszczyszyna. MS odwołuje wiceprezesa olsztyńskiego sądu

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał sędziego Krzysztofa Krygielskiego ze stanowiska wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. To pokłosie kontrowersyjnej decyzji wiceprezesa, który wczoraj do obowiązków służbowych dopuścił zawieszonego wcześniej sędziego Pawła Juszczyszyna.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Krzyszto Krygielski dopuścił wczoraj do obowiązków sędziego Pawła Juszczyszyna. Stało się to po wygaśnięciu kadencji Macieja Nawackiego jako prezesa tego sądu. Niedługo później do sądu dotarł faks z Ministerstwa Sprawiedliwości informujący o powołaniu sędziego Nawackiego na kolejną kadencję. Prezes przerwał urlop i zdecydował o ponownym zawieszeniu sędziego Juszczyszyna.

Portal wPolityce.pl dowiedział się w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, że po tych wydarzeniach minister sprawiedliwości zdecydował o odwołaniu wiceprezesa Krygielskiego.

- „W pewnym sensie jest to decyzja symboliczna, bo wiceprezesowi kadencja kończyła się 8 stycznia 2022 roku. Minister podjął decyzję o jej skróceniu o kilka dni roboczych”

- wskazał prezes Nawacki.

kak/wPolityce.pl