Sprawca wczorajszej kraksy zabiera głos: ,,Nienawidzę tego…’’

Wczoraj, na finiszu pierwszego etapu Tour de Pologne w Katowicach, doszło do dramatycznego wypadku. Holender, Dylan Groenewegen, przekraczając linię mety, zepchnął swojego rodaka. Kolarz teraz zabiera głos i komentuje zdarzenie.

Zepchnięty Fabio Jakobsen z ogromną siłą uderzył w barierki, wyłamał je i uderzył w mierzącego czas sędziego. Obaj poszkodowani zostali śmigłowcem przetransportowani do szpitala. Kolarz przebywa obecnie w śpiączce farmakologicznej. Do zdarzenie ustosunkował się dziś w mediach społecznościowych jego sprawca, który został już zdyskwalifikowany z wyścigu:

- „Nienawidzę tego, co się wczoraj stało. Nie mogę znaleźć słów, by opisać, jak bardzo mi przykro z powodu Fabia i innych, którzy ucierpieli w tym wypadku. W tej chwili zdrowie Fabio jest najważniejsze. Ciągle o nim myślę” – napisał Dylan Groenewegen.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.