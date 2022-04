Strachy Putina – już 35 razy tylko w Soczi odwiedził go lekarz od nowotworów

"Jednym z niemalże stałych towarzyszy rosyjskiego przywódcy jest lekarz Centralnego Szpitala Klinicznego w Moskwie Jewgienij Seliwanow" - czytamy w raporcie opublikowanym przez rosyjski niezależny portal Projekt, cytowany w piątek przez portal Radia Swoboda.

Jak czytamy w raporcie, tylko w samym Soczi Władimira Putina lekarz specjalizujący się w nowotworach odwiedził już 235 razy.

Portal Projekt podaje, że „tematem rozprawy doktorskiej Seliwanowa było diagnozowanie i leczenie chirurgiczne osób starszych chorujących na nowotwór tarczycy” – czytamy.

Warto nadmienić, że Centralny Szpital Kliniczny jest często nazywany "kliniką kremlowską".

W raporcie nie pojawiają się żadne informacje na temat przebytych przez Władimira Putina chorób, ale jest za to informacja o dwóch przebytych przez niego operacjach w okolicach kręgosłupa, co mógłby potwierdzać fakt, że we wskazanych okresach czasu Putin nie był obecny w życiu publicznym.

Portal Projektu został zawieszony przez rosyjskie władze po tym, jak opublikował liczne śledztw „w sprawie najbliższego otoczenia Putina”. Nowy raport portalu powstał w oparciu o odnalezioną listę lekarzy osobistych, którzy towarzyszyli Putinowi w jego podróżach.



mp/pap