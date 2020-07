Straż Miejsca zrywa plakaty Dudy w Warszawie. Porozumienie zawiadamia prokuraturę

Porozumienie Jarosława Gowina złożyło dzisiaj doniesienie do prokuratury w sprawie zrywania plakatów wyborczych Andrzeja Dudy przez Straż Miejską w Warszawie. Podobna sytuacja miała też miejsce kilka dni temu we Wrocławiu.

Wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek powiedział:

- W dniu dzisiejszym składam dwa pisma. Pierwsze to o dostęp do informacji publicznej do Komendanta Straży Miejskiej w Warszawie z pytaniem, dlaczego są zrywane materiały Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Z pytaniem, ile zerwano materiałów Andrzeja Dudy, ile Rafała Trzaskowskiego oraz z jakich przyczyn

Dodał też:

- Do tej pory jeszcze nie słyszeliśmy, aby banery, które są umieszczane przez sztab prezydenta Rafała Trzaskowskiego były zrywane w mieście, w przeciwieństwie, do tych które należą do komitetu Andrzeja Dudy, których już zerwano w Warszawie bardzo wiele

mp/pap/niezalezna.pl