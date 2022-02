Strumienie pomocy z Polski. Po rannych rusza specjalny pociąg

Z Przemyśla wyruszy pociąg z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Jeśli będzie taka potrzeba nie wróci pusty. Z obwodu lwowskiego zabierze rannych, którzy będą leczeni w polskich szpitalach. Z Polski cały czas płynie pomoc dla broniącego się przed bandyckim napadem Putina narodu Ukrainy.

- „W Przemyślu gotowy jest pociąg z pięcioma wagonami przystosowanymi do transportu rannych z Ukrainy, cztery wagony zawierają pomoc humanitarną dla obwodu lwowskiego”

- poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Pociągiem na Ukrainę udają się m.in. lekarze i ratownicy medyczni. Dzisiejsza operacja jest testem dla ewakuacji uchodźców z Ukrainy. Polska chce zweryfikować możliwości związane z ewakuacją rannych i zmierzyć czas takiej ewakuacji.

W miejscowości Mościsk polska misja odbierze rannych, którzy zostaną przetransportowani do Warszawy. Tam trafią do szpitala na Stadionie Narodowym, a po diagnostyce będą transportowani do szpitali specjalistycznych.

Polska cały czas przyjmuje uciekające z Ukrainy kobiety i dzieci. Poza pomocą humanitarną przekazujemy Ukrainie również broń i amunicję. Wczoraj na Ukrainę trafił konwój z amunicją i z przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi „Piorun”.

kak/Wprost, polsatnews.pl