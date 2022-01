Suski: Opozycja zakładała podsłuchy nawet żonom polityków opozycji

Opozycja domaga się powołania komisji śledczej ws. możliwości nielegalnego wykorzystywania przez rząd systemu Pegasus. Mocno na ten temat wypowiada się także poseł Kukiz domagając się – jeśli taka komisja powstanie – rozszerzenia okresu badania nielegalności podsłuchów o okres rządów PO-PSL. W sprawie tej wypowiedział się także na antenie Radia ZET poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski.

– Co do inwigilacji, jak sobie przypominam, była w czasach Platformy, bo tam wchodzono do redakcji, wyrywano laptopy, zakładano podsłuchy dziennikarzom, nawet żonom polityków opozycji – stwierdził Suski w rozmowie z Beatą Lubecką.

- Jeżeli chodzi o kontrolę operacyjną, to jest jednak coś innego niż inwigilacja wmawiana przez opozycje, to jest działanie zgodne z prawem, na wniosek prokuratury, która podejrzewa, że jest popełniane przestępstwo, żeby zapobiec temu przestępstwu lub je udowodnić dokładniej. Jest to wniosek prokuratury składany sądu, sąd rozpatruje i nie zawsze się przychyla do wniosku prokuratury – powiedział poseł PiS w programie „Gość Radia ZET”.

mp/radio zet/300polityka.pl