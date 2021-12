Świąteczna płyta ,,Arki Noego’’. Odbierz wyjątkowy prezent od Centrum Życia i Rodziny

„Nowe Kolędy” to świąteczna płyta Arki Noego, zawierająca znane i lubiane kolędy bożonarodzeniowe. Dzięki kampanii Centrum Życia i Rodziny, płyta jest dostępna bezpłatnie i można ją otrzymać w formie prezentu, który umili czas radosnego świętowania Narodzenia Pańskiego.

Święta Bożego Narodzenia już tuż, tuż, a co za tym idzie w wielu polskich domach nastanie czas radosnego kolędowania. W tym roku Centrum Życia i Rodziny zachęca do wspólnego śpiewania razem z Arką Noego. Dzięki wsparciu fundacji wydano płytę „Nowe Kolędy”, która może stać się idealnym świątecznym prezentem, umilającym wspólne świąteczne wieczory w gronie najbliższych. Płytę w wersji elektronicznej można bezpłatnie odebrać w formie prezentu na stronie: https://koledy.czir.org.

– Jedną z najpiękniejszych polskich tradycji jest wspólne kolędowanie – nie tylko w trakcie i tuż po wieczerzy wigilijnej, ale także podczas kolejnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Polskie kolędy przypominają nam nie tylko o katolickich prawdach wiary, ale są również modlitwą o pomyślność dla naszej ojczyzny, rodzin i nas samych. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć projekt wydania nowej płyty kolędowej Arki Noego – mówi Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.

Organizatorzy kampanii wskazują na wyjątkowość nowych aranżacji kolęd, które mogą upiększyć czas radosnego świętowania narodzin Chrystusa. Dodają, że kolędowanie to nie tylko tradycja, ale również bardzo ważny element budujący i jednoczący rodziny.

– To misja, którą w Centrum Życia i Rodziny skutecznie realizujemy – pomoc polskim rodzinom w każdy możliwy sposób: od obrony przed ideologicznym aktywistami aż po wsparcie w zacieśnianiu rodzinnych więzów – podkreśla Paweł Ozdoba. – Zachęcam wszystkich do wspólnego kolędowania z Arką Noego. Płyta w wersji elektronicznej jest naszym prezentem dla każdego z Was i udostępniamy ją bezpłatnie. Wystarczy wejść na stronę https://koledy.czir.org i wypełnić krótki formularz – mówi prezes Centrum Życia i Rodziny.

Źródło: czir.org, koledy.czir.org