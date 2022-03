Szafran - właściwości najdroższej przyprawy świata

Szafran w kuchni oraz w lecznictwie stosowany jest już od około 5000 lat. Jest to faktycznie najdroższa przyprawa świata; kwiaty zbierane są ręcznie, a do uzyskania 1 kg przyprawy potrzeba jest zebrać około 150 tysięcy znamion tych kwiatów co przekłada się na 40 godzin pracy. Za 1 gram oryginalnej przyprawy trzeba zapłacić około 40 zł.

Przyprawa ma bardzo intensywny smak, używana najczęściej w kuchni arabskiej i hiszpańskiej do dań z ryżu, w Polsce najczęściej do ryb i flaków.

Szafran zawiera:

witamina C

witamina B1

witamina B2

witamina PP

witamina B6

kwas foliowy

witamina A

żelazo

wapń

potas

fosfor

magnez

cynk

Szafran zawiera również wiele lotnych związków typu krocetyna, likopen, karoteny, zeaksantyna, krocyna. Ten ostatni wykorzystuje się do leczenia wrzodów żołądka. Ma również właściwości przeciwnowotworowe, szczególnie jeśli chodzi o raka jelita grubego.

Jakie inne zastosowanie w lecznictwie ma szafran?

Niepłodność u mężczyzn:

Szafran sprawia, że u mężczyzn rośnie liczba plemników i stają się one bardziej ruchliwe. Efekty można zauważyć już po stosowaniu go 3 razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy.

Zespół napięcia przedmiesiączkowego:

75% kobiet zadeklarowało poprawę samopoczucie po używaniu szafranu.

Działanie antydepresyjne:

W ostatnich latach pojawiło się sporo badań dotyczących wykorzystania wyciągu z szafranu w leczeniu stanów depresyjnych. Ponieważ po jego spożyciu zwiększa się poziom serotoniny oraz dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym, skutkuje to poprawą nastroju już po 6 tygodniach stosowania tej przyprawy.

Ponad powyższe szafran skutecznie wspomaga leczenie szkarlatyny, ospy wietrznej, przeziębienia, odry, żółtaczki oraz astmy.

Szafranu najlepiej szukać w sklepach ze zdrową żywnością. W marketach najczęściej sprzedawany jest szafran fałszowany.





Źródło: „Barwa szafranu, aromat cynamonu, smak kaparów – właściwości lecznicze biblijnych przypraw” Szataba. D

mp/szlachetnezdrowienet.pl/dietetycy.org.pl