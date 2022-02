Szef MSZ Rosji o ,,przywróceniu demokratycznego porządku''. Ukraiński poseł: Pier*** się Ławrow!

Niewiarygodna obłuda i zakłamanie polityków Kremla. Tym razem to szef rosyjskiego MSZ przekonywał, że Rosja nie ma zamiaru okupować Ukrainy, i zależy jej na „niezależności narodu ukraińskiego”. Dosadną odpowiedź miał dla Siergieja Ławrowa poseł do Rady Najwyższej.

Cytowany przez AAP szef rosyjskiej dyplomacji mówił, że gdy już przywrócony zostanie „demokratyczny porządek”, przyjdzie pora na „ponowne negocjacje”. O te słowa zapytany został przez serwis Ukrainian Glory Forever poseł Ołeksij Honczarenko. Odpowiedź była krótka i treściwa:

Pier*** się Ławrow!

