Szef MSZ Ukrainy: Rozumiem ideę misji pokojowej i powiem to prezydentowi

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba spotkał się w Warszawie z najważniejszymi polskimi politykami. Z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim omówił propozycję dot. misji humanitarnej NATO na Ukrainie. Goszcząc na antenie TVN24 oświadczył, że „jasno rozumie ideę misji pokojowej” i zaprezentuje swój punkt widzenia prezydentowi Zełenskiemu.

Szef ukraińskiej dyplomacji wskazał, że z polskimi politykami rozmawiał o możliwościach pomocy w wojnie z Rosją.

- „Polska jest otwarta i gotowa, by Ukrainie pomagać”

- podkreślił.

Polityk odniósł się również do propozycji dot. wysłania na Ukrainę misji humanitarnej NATO.

- „To był jednym z powodów, dla których przybyłem do Polski, by odbyć pogłębioną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim nt. tej inicjatywy. Mieliśmy konstruktywną dyskusję. Ukraina jest zainteresowana rozważeniem różnych rozwiązań i dróg naprzód. Ale żadna inicjatywa nie może być skierowana na zamrożenie konfliktu. (…) Potrzebujemy opcji, by odepchnąć Rosję”

- wyjaśnił.

Kilka dni temu pomysł ten komentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdzając, że nie do końca go rozumie.

- „Ja jasno rozumiem ideę misji pokojowej i powiem to prezydentowi po powrocie do Kijowa”

- oświadczył Kułeba.

W połowie marca premier Mateusz Morawiecki i lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński razem z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janšą udali się do Kijowa, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem. Po spotkaniu z władzami Ukrainy wicepremier Jarosław Kaczyński zaproponował wysłanie misji humanitarnej NATO na Ukrainę. Propozycję tę odrzucono w czasie ubiegłotygodniowego szczytu Sojuszu. Liderzy uznali, że nie należy wysyłać żadnych sił lądowych.

kak/TVN24, wPolityce.pl