Szef MSZ Ukrainy: To Berlin zbudował militarną potęgę Moskwy

„Z przykrością muszę to powiedzieć: w rzeczywistości pomogliście zbudować obecną potęgę Rosji” – zwrócił się do Niemców na antenie niemieckiej telewizji publicznej ARD minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

- „Teraz płacimy za to cenę. Nasze dzieci są zabijane, nasze miasta są równane z ziemią. Oznacza to, że powinniście przyznać się, że popełniliście błąd i go naprawić”

- podkreślił.

Mówiąc o długoletniej polityce Niemiec, która umożliwiła Putinowi zbudowanie militarnej potęgi, ukraiński minister wysunął wobec Berlina trzy żądania. Po pierwsze są to dostawy broni.

- „Nie uważam, że to jest sprawiedliwe, że Niemcy w ciągu ostatnich kilku lat prowadziły współpracę obronną na dużą skalę z Rosją”

- podkreślił.

Wezwał też do odblokowania ostrzejszych sankcji wobec Rosji. Po trzecie zażądał zgody na wstąpienie Ukrainy do UE.

kak/PAP