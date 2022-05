Szef ukraińskiego MSZ do Brytyjczyków: Nie dawajcie czołgów Polsce tylko nam

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do rządzących Wielką Brytanią, by przekazywali uzbrojenie dla Ukrainy bezpośrednio jej, a nie Polsce.

Szef ukraińskiej dyplomacji w rozmowie z brytyjską telewizją Sky News powiedział, że Ukraina nie może już polegać na przekazywanym jej starym uzbrojeniu. Potrzebuje bowiem w pełni nowoczesnego.

Kułeba wezwał też Wielką Brytanię, by swych czołgów nie przekazywała Polsce w zamian za to, że Polska z kolei przekaże Ukrainie swoje, lecz by Brytyjczycy bezpośrednio przekazywali je naszym wschodnim sąsiadom zmagającym się obecnie z rosyjską napaścią zbrojną.

„Nie możemy już polegać na dostawach na Ukrainę broni z czasów Związku Sowieckiego. To się skończyło. Koniec tematu. Potrzebujemy kompleksowego programu przejścia z broni sowieckiej na broń zgodną ze standardami NATO” – powiedział Dmytro Kułeba i dodał: „Potrzebujemy, aby brytyjskie czołgi zostały przekazane bezpośrednio Ukrainie”.

Jednocześnie szef ukraińskiej dyplomacji skrytykował reakcję NATO na rosyjską inwazję na Ukrainę i podkreślił, że to nie Sojusz Północnoatlantycki pomaga jego krajowi bronić się przed agresją Putina, lecz poszczególne kraje, wśród których wymienił Wielką Brytanię, USA, Polskę i Turcję.

Kułeba zauważył też, że Ukraina w przeciwieństwie do NATO nie boi się Rosji, dlatego, że po prostu nie ma wyboru i musi walczyć z tą Rosją o własną niepodległość i wolność swych obywateli.

Szef ukraińskiego MSZ wykluczył jakiekolwiek ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji w ewentualnych pertraktacjach pokojowych i wskazał, że Ukraina zachowa swą integralność terytorialną. By to osiągnąć, jego kraj musi po prostu wygrać wojnę z Rosją. Nie osiągnie tego jednak bez istotnego napływu uzbrojenia od państw zachodnich.

„Jeśli dostaniemy odpowiednią broń od zachodnich sojuszników, jesteśmy w stanie wygrać wojnę z Rosją” – skonstatował Dmytro Kułeba.

ren/PAP, Sky News