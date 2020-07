Szefowa Komisji ds. Równouprawnienia w PE: Polsce nie uda się zablokować konwencji stambulskiej

Dla RMF FM do sprawy planów polskiego rządu o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej odniosła się szefowa Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim Evelyn Regner. Eurodeputowana reprezentująca socjaldemokracje ostrzegła Polskę, że nie uda się zablokować konwencji. Unia ma plan alternatywny, który po wakacyjnej przerwie wniesiona zostanie na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego.

Evelyn Regner apeluje w RMF FM do polskich władz o szybkie i pełne wdrożenie konwencji stambulskiej. Reprezentująca socjaldemokrację polityk powiedziała, że To byłoby wielki wstyd dla polskich władz, gdyby zezwoliły na to, aby polskie kobiety nie były właściwie chronione. Jej zdaniem za konwencją stambulską nie ukrywa się forsowanie "gender" czy "ideologii LGBT".. Ma w niej Chodzić wyłącznie o przemoc wobec kobiet.

Regner uważa, że „Lepiej dla Polski byłoby więc szybko zmienić zdanie i nie odwracać się od konwencji stambulskiej. Szefowa Komisji Równouprawnienia w PE wskazuje, że Unia Europejska ma plan. Mowa o tym, że przepisy konwencji mogą stać się unijnym prawem.

Szefowa Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim na łamach „Sueddeutsche Zeitung” stwierdziła, że chęć wypowiedzenia przez Polskę konwencji to zwykła prowokacja polskiego rządu. Eurodeputowana w rozmowie z RMF FM pochwaliła także decyzję KE o zablokowaniu finansowania dla miast, które ogłosiły strefy wolne od LGBT

Rr, rmf24.pl, wpolityce.pl