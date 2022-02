Szklanka wody na czczo? To ogromne korzyści dla Twojego ciała i znakomitego samopoczucia

O tym, że powinniśmy wypijać około 1,5 litra (zależne w zasadzie od wagi ciała) wody dziennie każdy wie. O tym, że powinniśmy zaczynać dzień od wody też zapewne większość z Was słyszała. Ale czy wiecie jaki jest w tym cel? Co się dzieje w organizmie gdy na dzień dobry nie dostanie kawy czy herbaty a właśnie wodę?

No i właśnie, niby takie nic, zwykła woda, a korzyści niesamowite.

Picie wody na czczo już dawno temu doceniły kobiety w Japonii, stało się to dla nich rytuałem. Prawdopodobnie to właśnie dlatego słyną one ze szczupłej sylwetki i dobrej kondycji cery.

Wypijaj na czczo co najmniej 1 szklankę wody a efektem tego będzie:

Oczyszczenie organizmu

Woda na pusty żołądek powoduje szybsze usuwanie toksyn z organizmu oraz przyspieszenie procesu odbudowy nowych komórek i regenerację starych.

Działanie moczopędne

Picie dużej ilości wody powoduje częstsze latanie do toalety. Niektórzy nawet właśnie z tego powodu nie chcą jej pić. A te wizyty w toalecie to właśnie korzyści dla zdrowia. Krew filtrowana jest przez nerki, które produkują mocz. Wraz z moczem z organizmu wydalane są toksyny, pozostałości po lekach, różne inne niepotrzebne związki i zanieczyszczenia. Proste i logiczne zatem jest, że im więcej siusiamy, tym więcej zanieczyszczeń wydalanych jest z organizmu.

Poprawa metabolizmu

Wypijanie wody na czczo powoduje, że metabolizm przyspiesza o najmniej 24%. Oznacza to, że proces trawienia przebiega sprawniej a wchłanianie składników odżywczych jest lepsze. Ponadto poranna szklanka wody pomaga oczyścić jelito grube i niweluje zaparcia.

Poprawa kondycji skóry oraz włosów

Wypijanie wody na czczo powoduje, że skóra staje się bardziej sprężysta i elastyczna. Opóźnia również powstawanie nowych zmarszczek a także redukuje już istniejące. Ale to nie wszystko, woda przyspiesza również walkę z chorobami skóry typu trądzik, wypryski czy przebarwienia. Poza naszą skórą również i włosy potrzebują odpowiedniego nawodnienia, dlatego już po miesiącu codziennego poranka z wodą można zauważyć różnicę w poprawie ich kondycji.

Aktywacja mózgu do pracy

Mózg składa się w 86% z wody, więc siłą rzeczy odwodnienie powoduje spowolnienie jego pracy. Poranna szklanka wody a najlepiej więcej niż jedna to dla mózgu zastrzyk energii. Dzięki niej szybciej myślimy, kreatywniej działamy i jesteśmy efektywniejsi w pracy.

Ta energia i siła nie dotyczy tylko sfery umysłowej ale i fizycznej. Picie odpowiedniej ilości wody pozwala na zwiększenie wytrzymałości fizycznej o 33%.

Likwidacja zgagi

W tym przypadku najlepsza byłaby woda alkaliczna. Świetnie neutralizuje nadmiar kwasów w żołądku oraz równoważy kwaśny odczyn PH soków żołądkowych:

ludzkie ciało składa się w 75% z wody

ludzka krew składa się w 92% z wody

ludzkie kości składają się w 22% z wody

ludzkie mięśnie składają się w 75% z wody

komórki mózgowe składają się w 82% z wody

cały mózg składa się w 86% z wody

Masz jeszcze jakieś pytania dlaczego woda jest tak ważna?

Woda jest po prostu niezbędna do życia. Jej brak powoduje bóle i zawroty głowy, zaburzenia temperatury ciała, zaburzenia wewnętrznego poziomu PH, zaburzenia procesu wydalania toksyn z organizmu, swędzenie i suchość skóry, zaburzenia pracy mózgu, problemy z koncentracją, problemy z pamięcią, uczucie zmęczenia i wiele innych niekorzystnych efektów. Dlatego też wyrób w sobie nawyk wypijania na czczo co najmniej jednej szklanki wody i staraj się jej pić jak najwięcej w ciągu dnia.





mp/szlachetnezdrowienet.pl