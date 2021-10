,,Szkoła ma uczyć i wychowywać’’. Premier z okazji Dnia Nauczyciela

Z okazji obchodzonego dziś Dnia Edukacji Narodowej premier Mateusz Morawiecki wziął udział w poświęconych nauczycielom uroczystościach. W czasie swojego wystąpienia szef rządu dziękował pedagogom za ich codzienną pracę.

Dziękując nauczycielom premier wskazał na ogromne wyzwania z jakimi musieli zmierzyć się w czasie pandemii koronawirusa.

- „Bohaterowie dzisiejszego dnia to nauczyciele. Wiedza jest zaczynem do kształtowania ducha naszej młodzieży. Dziękuję nauczycielom, którzy nagle musieli stać się ekspertami od nauczania zdalnego”

- mówił.

- „Edukacja publiczna jest dobrem wspólnym, którego twórcami jesteście Wy - Nauczyciele. Jesteście jednocześnie tymi, na których polegamy w kształceniu i wychowywaniu naszej młodzieży. Za cierpliwość i Wasz trud z całego serca dziękuję”

- dodawał.

Wskazywał też na obowiązki szkoły, która w dobie nowych technologii nie może zapomnieć o misji wychowywania młodego pokolenia.

- „Dzisiaj źródła informacji i wiedzy są dostępne na wyciągnięcie ręki. To wszystko nie wystarcza do kształtowania postaw, charakterów, do budowania świadomości w społeczeństwie. To szkoła ma uczyć i wychowywać jednocześnie”

- podkreślił.

kak/Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, DoRzeczy.pl