Szok. Wprowadzają islam do Kościoła

Wspólne czytanie Biblii i Koranu to część obchodzonego po raz XXII Dnia Islamu w polskim Kościele.

„Podczas spotkania otoczymy modlitwą intencje zanoszone przez katolików muzułmanów o to, by żyć we wzajemnej otwartości i z nadzieją” – zapowiedział białostocki, pomocniczy biskup Henryk Ciereszko, a zarazem przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP.

“W każdym człowieku wyznającym jakąś religię jest pragnienie, aby zwracać się ku prawdzie, dobru i, okazywać innym solidarność, miłość i nadzieję” – powiedział bp Ciereszko.

Dzień Islamu, obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu.

Spotkanie rozpocznie bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. W imieniu muzułmanów głos zabiorą: mufti RP Tomasz Miśkiewicz oraz imam Youssef Chadid z Ligi Muzułmańskiej w RP. Następnie zaplanowano dwugłos chrześcijańsko-muzułmański. Ze strony chrześcijańskiej wystąpi prof. Eugeniusz Sakowicz, a z muzułmańskiej – mufti Arkadiusz Miernik.

Celebrowanie w Kościele dnia islamu, którego wyznawcy są niewątpliwie od wieków najbardziej zdeterminowanymi i najliczniejszymi prześladowcami chrześcijan oraz religii chrześcijańskiej na świecie jest z pewnością inicjatywą tyleż pionierską, co kontrowersyjną.

Pozostaje tylko pytanie, którego dnia w roku wyznawcy islamu obchodzą Dzień Chrześcijaństwa?

ren/ekai.pl