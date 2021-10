Szokujące nagrania! Migranci siłą szturmują polską granicę

Dziś rano rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska poinformowała o ataku migrantów, w wyniku którego ucierpieli funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze strzegący granicy z Białorusią. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala. Straż Graniczna opublikowała na swoim profilu nagrania przedstawiające ataki agresywnych migrantów. Wsparcie dla funkcjonariuszy wyrażają internauci.

- „W weekend dwa siłowe forsowania granicy. Agresywne grupy (ok. 60 i 70 osób) rzucały w #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP kamieniami i gałęziami. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala. Obie próby siłowego wdarcia się do Polski zostały udaremnione”

- napisała na Twitterze Straż Graniczna, publikując nagranie z ataków.

W weekend dwa siłowe forsowania granicy. Agresywne grupy (ok.60 i 70 osób) rzucały w #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP kamieniami i gałęziami.Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala.

Obie próby siłowego wdarcia się do Polski🇵🇱zostały udaremnione.



👉https://t.co/Za0Cbg3Cew#zgranicy pic.twitter.com/dPvl5UukLy — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 25, 2021

Funkcjonariusze poinformowali też, że od soboty migranci nie koczują już w okolicy Usnarza Górnego.

Od soboty 23.10 w koczowisku po stronie białoruskiej (na wys. m. Usnarz Górny) nie ma już żadnych osób, pozostały namioty.

Miejsca pilnują służby białoruskie🇧🇾#zgranicy pic.twitter.com/QjOrEhgSZx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 25, 2021

Opublikowany film komentują internauci, którzy dziękują polskim służbom i wyrażają swoje wsparcie.

Dziękuję , trzyma kciuki.😊👍Pozdrawiam. — kaz (@kaz56757018) October 25, 2021

Wyrazy szacunku dla Was! — AdamG🇵🇱 (@g_adamadam) October 25, 2021

Trzymajcie się! 💪🇵🇱 Dziękuję za Waszą służbę!🇵🇱 — BeataKl (@kl_beata) October 25, 2021

To który poseł @__Lewica przyjmie te bezbronne, bezsilne kobiety i dzieci do siebie? pic.twitter.com/uwff0Kkr94 — Alicja (@Aynqa) October 24, 2021

kak/Twitter