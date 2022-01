Takie rzeczy tylko w „Gazecie Wyborczej”. Wywiad, którego nie było

„Dostałam właśnie wywiad do autoryzacji od red. Piotra Głuchowskiego z Gazety Wyborczej. W tekście znajdowały się pytania i odpowiedzi, które nigdy nie padły w naszej rozmowie” – poinformowała w mediach społecznościowych posłanka PiS Anna Maria Siarkowska.

„To poziom dziennikarstwa rodem z Białorusi. Nie autoryzowałam tego tekstu, bo nie jest to wywiad ze mną” – skomentowała posłanka Siarkowska.

„Dziękuję Panu Redaktorowi za przypomnienie mi dlaczego nie warto rozmawiać z Wyborczą i proszę więcej nie zawracać mi głowy” – podsumowała całą sprawę parlamentarzystka PiS.

Dostałam właśnie wywiad do autoryzacji od red. Piotra Głuchowskiego z Gazety Wyborczej. W tekście znajdowały się pytania i odpowiedzi, które nigdy nie padły w naszej rozmowie. To poziom dziennikarstwa rodem z Białorusi. Nie autoryzowałam tego tekstu, bo nie jest to wywiad ze mną.