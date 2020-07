Tarczyński do Budki: Polacy was nie chcą

- „Nie ma już wyobrażenia, że PO jest ekskluzywną partią ładnych, atrakcyjnych i z dużych miast, PO jest partią mniejszości w Polsce” – mówił w programie „#Jedziemy” na antenie TVP Info europoseł PiS Dominik Tarczyński.

Dominik Tarczyński odniósł się do wystąpienia przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Borysa Budki w Katowicach, gdzie ten atakował Telewizję Publiczną oraz obecnie p. o. jej prezesa Jacka Kurskiego. Budka sugerował wówczas, że jeżeli dojdzie do władzy, to odbierze Jackowi Kurskiemu polskie obywatelstwo.

Jak mówił europoseł Tarczyński, postawa Budki to postawa historycznych zaborców Polski:

- „Nie jestem zaskoczony taką postawą, że jeżeli nie myślisz jak my, to pozbawimy cię obywatelstwa, zgermanizujemy albo zrusyfikujemy” – stwierdził.

- „Pytanie, jakiego obywatelstwa chciałby od nas Budka, czy wybrałby dla nas niemieckie, czy rosyjskie” – dodał.

Zdaniem polityka, w PO obowiązuje „mentalność sekciarska”, według której „albo myślicie jak my, albo was nie będzie”.

Europoseł odniósł się też do zachowania polityków Platformy po kolejnych przegranych wyborach, kiedy obwiniają oni wszystkich wokół, z wyjątkiem siebie:

- „Obwinianie wszystkich dookoła, tylko nie siebie za kolejną, siódmą porażkę... Przypomnę, przegrali tylko dlatego, że Polacy ich nie chcą, po prostu, Polacy panie Budka was nie chcą w swojej większości, w tym najważniejszym akcie demokracji, jakim są wybory” – mówił, podkreślając, że PO jest dziś w Polsce partią mniejszości.

- „PO nadal uważa, że jest jedynym podmiotem, który ma monopol na władzę, a w demokracji nikt nie ma monopolu na władzę, powinien służyć, a oni dalej nie rozumieją, że polityka to służba, a nie źródło zarobkowania” – oceniał.

kak/TVP Info, portal tvp.info.pl