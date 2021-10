,,Tato – bądź, prowadź, chroń''. Wyjątkowa konferencja o ojcostwie!

Weź udział w wyjątkowej konferencji o ojcostwie i wyzwaniach stojących przed mężczyznami

„Tato – bądź, prowadź, chroń” – to tytuł wyjątkowej konferencji Centrum Życia i Rodziny, poświęconej tematyce ojcostwa i wyzwaniom stojącym przed współczesnymi mężczyznami i ojcami. Wśród ekspertów, którzy zabiorą głos są m.in. Barbara Nowak, Janusz Wardak i dr Andrzej Mazan. Konferencję poprowadzi red. Krzysztof Ziemiec.

We czwartek 21 października o godz. 10:00 w auli Warszawskiego Domu Technika NOT odbędzie się konferencja pod tytułem „Tato – bądź, prowadź, chroń”, podczas której eksperci będą dyskutować na temat wyzwań jakie stoją przed współczesnymi mężczyznami i ojcami. Prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie jak przeciwdziałać kryzysowi męskości, a także w jaki sposób uzdrawiać relacje rodzinne. Przeanalizują również problem kulturowego ataku na ojcostwo.

„W obliczu kryzysu męskości, wszechogarniającej promocji nieodpowiedzialnych postaw, coraz bardziej niepokojących statystyk dotyczących rozwodów i rozbitych rodzin, pragniemy podjąć tematykę ojcostwa na miarę potrzeb XXI wieku” – wskazują organizatorzy z Centrum Życia i Rodziny. Aby wziąć udział w konferencji w formie online wystarczy wypełnić formularz na stronie: https://badzprowadzchron.pl. Tam znajdują się również wszelkie informacje dotyczące programu wydarzenia.

Prelegentami konferencji „Tato – bądź, prowadź, chroń” będą uznani eksperci w dziedzinie edukacji i pedagogiki. W pierwszym panelu uczestnicy będą mogli wysłuchać Janusza Wardaka, doradcy edukacyjnego, a prywatnie ojca dziesiątki dzieci, a także Bogny Białeckiej, psychologa i prezesa Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. W drugim panelu głos zabierze Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty oraz dr Andrzej Mazan, dyrektor Kolegium Świętej Rodziny.

Trzeci panel będzie poświęcony cnotom ojcowskim, o których opowie znany pedagog Dariusz Zalewski. Z kolei na pytanie „Dlaczego potrzebujemy ojcostwa?” odpowie ks. dr Jarosław Powąska, teolog pastoralista i duszpasterz w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Konferencja będzie prowadzona i moderowana przez red. Krzysztofa Ziemca, który także podzieli się ze słuchaczami własnymi spostrzeżeniami o kondycji rodziny i współczesnym ojcostwie.

Jak wskazuje Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, ojcostwo, ale także wyzwania i kryzysy współczesnych mężczyzn to temat, o którym należy dyskutować. – Zmiany społeczne i rewolucja kulturowa, która obrała sobie za cel walkę z rodziną i małżeństwem negatywnie wpływa również na postawy mężczyzn i ojców. Kryzys męskości na Zachodzie jest bardzo duży i wciąż postępuje. Podczas konferencji chcemy zwrócić uwagę na pewne mechanizmy i procesy, które w Polsce powinniśmy zatrzymać lub kryzysy, z których jako społeczeństwo musimy wyjść. Właśnie dlatego zorganizowaliśmy konferencję „Tato – bądź, prowadź, chroń” – wskazuje Ozdoba.

Dodaje, że wydarzenie swoją tematyką i hasłem nawiązuje do Narodowego Marszu Życia i Rodziny, który odbył się 19 września 2021r. w Warszawie. – Tytuł konferencji brzmi identycznie jak hasło Marszu i to z naszej strony celowe. Chcieliśmy tym pokazać, że rola ojca w życiu rodzinnym i społecznym jest niezwykle istotna i trzeba o niej mówić. To także nawiązanie do innej naszej kampanii „Dzień Ojca na nowo!”, w której domagamy się przeniesienia Dnia Ojca na 19 marca – na uroczystość Świętego Józefa. W tym momencie specjalną petycję w tej sprawie podpisało już blisko 40 tysięcy osób. Każdy może wesprzeć kampanię i dowiedzieć się o niej więcej wchodząc na stronę www.DzienOjca.pl – mówi Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.

Konferencja „Tato – bądź, prowadź, chroń” odbędzie się 21 października w auli Warszawskiego Domu Technika NOT. Wyczerpano limit miejsc, ale wciąż można wziąć w niej udział w formie online. Zapisy są możliwe za pośrednictwem strony: https://badzprowadzchron.pl.