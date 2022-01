Terlecki: Wypowiedź pani kurator Nowak to nie powód do dymisji

- Nie będzie dymisji. Pani kurator niefortunnie się wypowiedziała, ale uważamy, że to nie jest powód do dymisji - powiedział wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki, odpowiadając na pytania w sprawie zamieszania, jakie miało miejsce po wypowiedzi małopolskiej kurator oświaty na antenie Radia ZET.

- Pani kurator wycofała się ze swojej wypowiedzi - dodała rzecznik PiS Anita Czerwińska. - Zostało to ocenione przez pana ministra, sprawa jest zamknięta - dodała.

- „Uważam, że człowiek dorosły i wolny musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać. Zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje – tego eksperymentu - nie są do końca stwierdzone” – powiedziała na antenie Radia ZET małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Odnosząc się do zamykania szkół Nowak powołała się na przykład Japonii i podkreśliła, że nie zgadza się ona ze stwierdzeniem, iż szkoły są „ogniskiem zakażeń”. Jak stwierdziła, w Japonii zamknięto pewną liczbę szkół, podczas gdy inne funkcjonowały bez zmian.

- „Okazało się, że jeśli chodzi o liczbę zakażeń–było porównywalnie – podsumowała małopolska kurator oświaty.

Do jej słów ostro odniósł się najpierw minister zdrowia Adam Niedzielski.

- „Potępiam wszystkie oznaki braku rozumu i apeluję, żeby mieć pewnego rodzaju wstrzemięźliwość. Jeżeli ktoś chce się popisać, zaistnieć medialnie, bo to zawsze przyciąga uwagę, powinien sobie jednocześnie zdawać sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność” – powiedział Niedzielski.

- „Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację” – dodał zaznaczając, że w jego ocenie kurator powinna ponieść konsekwencje takiej wypowiedzi.

Podobnie ostro zareagował szef resortu edukacji Przemysław Czarnek, który odciął się od słów Barbary Nowak.

- „Wypowiedź Pani Kurator Barbary Nowak uważam za szkodliwą i absolutnie nie zgadzam się z nią. Niezmiennie zachęcam wszystkich do szczepień” — napisano na na Twitterze ministerstwa edukacji i nauki.

Podobnie do ministra Niedzielskiego zareagowała europosłanka PiS Beata Mazurek, która domaga się nawet dymisji małopolskiej kurator.

- „Premier @MorawieckiM podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany bo:”Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi”czy i jaka będzie decyzja wz.z tą wypowiedzą Panie @CzarnekP? A może są równi i równiejsi?

— napisała na Twitterze Mazurek.

Po burzy jaka wybuchała po słowach małopolskiej kurator, Barbara Nowak napisała na Twitterze:

- Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki.

Słowa Nowak skomentował też szef resortu edukacji Przemysław Czarnek:

- Cieszę się, że pani Barbara Nowak wycofała się ze swoich słów. Ocena jej zachowania będzie analizowana przez wojewodę małopolskiego.

Jak poinformowała rzeczniczka wojewody Joanna Paździo, Łukasz Kmita wezwał już kurator oświaty Barbarę Nowak na spotkanie w związku z jej piątkową wypowiedzią na antenie Radia Zet. Spotkanie to z uwago na napięty grafik wojewody odbędzie się najprawdopodobniej we wtorek późnym popołudniem lub w środę.

mp/pap/twitter/polsatnews.pl/fronda.pl