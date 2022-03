Timmermans kompletnie odleciał. ,,Putin atakuje Ukrainę, aby odwrócić uwagę od problemu klimatycznego’’

„Putin atakuje Ukrainę, aby odwrócić uwagę od problemu klimatycznego” – ta wypowiedź wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa powinna zapewnić mu nagrodę za najgłupszą wypowiedź roku.

Obsesja unijnych ekoideologów nie ustaje nawet w obliczu wojny na Ukrainie. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przekonywał na początku rosyjskiej inwazji, że atakując Ukrainę Władimir Putin chce… odwrócić uwagę od problemów klimatycznych. Holenderski polityk wskazał, że w Rosji problemy z klimatem obniżają plony i doprowadzają do wielkich pożarów w lasach. Dlatego Putin zastosował „manewr dywersyjny”.

Timmermans stwierdził też, że działania Kremla wynikają z obaw, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmniejszy zależność państw członkowskich od rosyjskich surowców.

And the prize for the craziest statement of the day goes tooo: "Putin attacks Ukraine in order to divert attention from the climate problem." (Frans Timmermans, European Commissioner) With such politicians as your friends, you do not need any enemies. pic.twitter.com/dEasfYYWpq