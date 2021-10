To Merkel pozbawiła Ukrainę szans na wejście do NATO i EU

Na łamach niemieckiego dzeinnika „Der Spiegel” Christoph Heusgen, jeden z najbardziej wpływowych doradców kanclerz Angeli Merkel ujawnia zakulisowe działania Niemiec, które doprowadziły do dużych zmian w zakresie geopolityki wschodniej, a zwłaszcza Ukrainy.

– Angela Merkel zawsze pamiętała o tym, co byłoby akceptowalne dla Rosji; zadbała, by Ukraina nie miała perspektyw na wstąpienie do Unii Europejskiej i NATO – powiedział dla „Der Spiegel” Heusgen.

Heusgen mówi także m.in. o kulisach kapitulacji USA w Afganistanie. W jego przekonaniu wojska międzynarodowe, w tym także Niemieckie, powinny tam pozostać dłużej. Wraża ponadto wyrazy uznania dla obecnego prezydenta USA Joe Bidena za to, że to wycofanie jednak podtrzymał. Oskarża ponadto Donalda Trumpa o „amatorski, dyplomatyczny bałagan”.

Odnosząc się do kwestii uchodźców uważa on, że w Nowym Jorku Niemcy mają bardzo dobrą reputację, która wiąże się głównie z imigracyjną polityką prowadzoną przez Angelę Merkel. Ma ona tam być chwalona na przykład za „otwarcie granicy dla syryjskich uchodźców w 2015 roku”.



Odnosząc się do Ukrainy oraz silnego sprzeciwu USA w tej sprawie, stwierdza, że Merkel uniemożliwiła Ukrainie wejście tak do NATO jak i do UE, ponieważ ona „zawsze pamiętała, co jest tolerowane dla Rosji”.



mp/spiegel.de/portal tvp info