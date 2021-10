Tragedia w Poznaniu. 8-letnia dziewczynka zmarła w pożarze mieszkania

Dziś nad ranem służby dostały zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej na poznańskim Dębcu. Niestety 8-letniej dziewczynki nie udało się uratować. Są osoby ranne, kilkadziesiąt też ewakuowano.

Strażacy zostali zaalarmowani o pożarze o godz. 3:03 nad ranem. Paliło się mieszkanie znajdujące się na parterze dwupiętrowego bloku.

W wyniku pożaru, już po przewiezieniu do szpitala zmarła 8-letnia dziewczynka. Do szpitala przewieziono również nastolatkę, 80-letnią kobietę oraz jeszcze inną osobę dorosłą.

„Na pewno zostanie powołany biegły, którego zadaniem będzie wskazanie przyczyn tego pożaru” – powiedziała Marta Mróz z poznańskiej policji.

W kamienicy odcięto gaz i prąd. Nie tylko spalone mieszkanie, ale również te znajdujące się w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie nadają się już do zamieszkania. Kilkudziesięciu mieszkańców ewakuowano.

To już kolejne tego typu tragiczne zdarzenie na poznańskim Dębcu. To właśnie w tej dzielnicy stolicy Wielkopolski doszło w 2018 roku do słynnego już wybuchu kamienicy w wyniku którego część budynku mieszkalnego zawaliła się. Wówczas okazało się, że za eksplozją i pożarem stał sprawca, który chciał zatrzeć ślady dokonanego wcześniej, brutalnego mordu na własnej żonie.

ren/WTK, epoznan.pl