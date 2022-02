Trump: Putin jest śmielszy po ewakuacji USA z Afganistanu

Zdaniem Donalda Trumpa, "niekompetentna" ewakuacja wojsk USA z Afganistanu ośmieliła Putina do rzucenia wyzwania Zachodowi.

- Jest to szokujące przede wszystkim dlatego, że to nigdy nie powinno się zdarzyć - Trump odniósł się do sposobu, w jaki wojska amerykańskie opuściły Afganistan. Dodał, że pod jego przywództwem takie zdarzenie nigdy nie miałoby miejsca.

Podkreślił, że wycofanie z Afganistanu było obserwowane nie tylko przez Putina, ale także przez Xi Jinpinga.

- Zobaczyli prawdopodobnie najbardziej nieudolne wycofanie się armii w historii - ocenił. W przekonaniu Trumpa wzmogło to tylko ambicje Chin i Rosji.

- Myślę, że Putin naprawdę chciał negocjować przez pewien czas, ale kiedy obserwował Afganistan, kiedy obserwował to niewiarygodnie złe, niekompetentne wycofanie, gdzie najpierw wyprowadzono wojsko, gdzie pozostawiono sprzęt wart 85 miliardów dolarów, który Talibowie mogli mieć i wykorzystywać, i oczywiście zgony, które nastąpiły - kiedy obserwował to wszystko, myślę, że się ośmielił- ocenił Trump.

jkg/fox news, dorzeczy