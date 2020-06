Trump: To zaszczyt, że prezydent Duda jest z nami, mój przyjaciel

-„To zaszczyt, że prezydent Duda jest z nami, mój przyjaciel. Odbyliśmy szereg dyskusji i naprawdę współpracujemy z Polską bardzo dobrze, nigdy nie mieliśmy lepszych relacji, nie byliśmy bliżej Polski niż teraz” – powiedział prezydent USA Donald Trump, witając w Białym Domu Andrzeja Dudę

Prezydent Andrzej Duda odbywa właśnie rozmowę w cztery oczy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przywódca Stanów Zjednoczonych, witając polskiego prezydenta stwierdził, że spotkanie to jest dla niego zaszczytem:

-„To zaszczyt, że prezydent Duda jest z nami, mój przyjaciel. Odbyliśmy szereg dyskusji i naprawdę współpracujemy z Polską bardzo dobrze, nigdy nie mieliśmy lepszych relacji, nie byliśmy bliżej Polski niż teraz” – mówił.

Donald Trump ocenił, że dzisiejsze spotkanie będzie bardzo ważne.

Prezydent Andrzej Duda również przyznał, że zaszczytem jest dla niego goszczenie w Białym Domu:

-„Jestem pierwszym prezydentem, który gości tutaj po tym, jak zostały otwarte granice po lockdownie, dlatego bardzo dziękuję za to zaproszenie” – mówił.

Przyznał, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo dobre i wyraził nadzieję, iż po tym spotkaniu będą one jeszcze lepsze.

-„Polska to oczywiście wspaniały kraj, mam też bardzo dobre osobiste relacje z panem prezydentem. To prawda, że pan prezydent jest pierwszym gościem po epidemii. To naprawdę zaszczyt, że jest z nami” – odpowiadał Trump.

Korespondent CBS News relacjonujący wizytę Andrzeja Dudy napisał na Twitterze, że Donald Trump witał polskiego prezydenta słowami:

-„Stany Zjednoczone nigdy nie były tak blisko z Polską, jak teraz”.

In the Oval Office, Pres Trump formally welcomed Pres Duda, saying the US has never been closer to Poland than it is now. Duda called it a privilege and an honor to be the first foreign leader received at the WH since the start of the pandemic. pic.twitter.com/MjJ79re6Cs