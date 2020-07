Trwa walka o wpływy w PO

,,Wprost” informuje o tym, że po jednym z przemówień byłego kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Gazeta opisała „nieprzyjemną wymianę zdań” między Borysem Budką a jednym z polityków partii.

W Platformie Obywatelskiej pojawiają się głosy, że szef PO szkodzi wizerunkowi Rafała Trzaskowskiego. Czy Borys Budka usunie się w cień?

Trwają wakacje i większość polityków PO odpoczywa. Czy Rafał Trzaskowski jeszcze w wakacje wykaże się jakąś inicjatywą? Wydaje się, że nie i Trzaskowski będzie kontynuował odpoczynek. Ostatnio mówiło, że przebywa w puszczy, w celu namyślenia się co zrobić na jesień.

Publikacja ,,Wprost” odnosi się też do sprawy zatrzymania Sławomira Nowaka. Sprawa z jednej strony wprowadziła duże, negatywne emocje w PO, ale z drugiej PiS mimo, że nie będzie przyznawać się do Nowaka to będzie powtarzać, że to zatrzymanie ze względów politycznych.

Rr, tvpinfo.pl