Trzaskowski i Hołownia zgodnie bronią aktywisty LGBT

W obronie Michała Sz.(Margot) stanęli zgodnie Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a sąd postanowił o areszcie. Potrwa on dwa miesiące. Michałowi Sz. zarzuca się uszkodzenie samochodu oraz stosowanie przemocy fizycznej.

W obronie aktywisty LGBT stają zgodnie kolejni politycy opozycji. Bronią go już m.in. Włodzimierz Czarzasty, Rafał Trzaskowski czy Szymon Hołownia. Obronę aktywisty LGBT przez lidera lewicy skomentował wcześniej w ostry sposób poseł Kamil Bortniczuk.

Prezydent Warszawa napisał na Twitterze:

W mojej opinii działanie aresztowanej dziś aktywistki to wyraz bezsilności i krzyk niezgody na akt nienawiści. Dziwi mnie fakt, że w takiej sprawie zastosowano areszt. Nie wierzę w przypadkowość ostatnich działań władzy i organów ścigania. Czytajcie całoś: https://t.co/qXOfaHXatX — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) August 7, 2020

Michała Sz. (Margot) broni też na tym samym portalu Szymon Hołownia:

Aresztowanie na dwa miesiące kogoś, kto się nie ukrywa, takimi siłami policji, "przypadkiem" po akcji z tęczową flagą, w kraju, w którym wymiar sprawiedliwości od lat jest bezradny wobec osób wieszających zdjęcia posłów na szubienicach - to represja, nie środek zapobiegawczy. — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) August 8, 2020

W piątek odbył się protest, który miał na celu wyrazić sprzeciw wobec decyzji sądu o aresztowaniu ,,Margot”. Mowa o sprawie uszkodzeniu pojazdu z hasłami przeciwko ruchowi LGBT. Gdy Sz. Został wprowadzony do radiowozu protestujący tłum zaczął skakać po samochodzie policyjnym. Do całej sprawy odniósł się Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem nie ma przypadkowości w ostatnich działaniach władzy oraz organów ścigania. Prezydent Warszawy wyraził opinie, że władza cała cynicznie i próbuje dzielić mieszkańców Polski. Trzaskowski podkreślił, że policja i prawo muszą bronić słabszych a on sam twardo sprzeciwia się mowie nienawiści. Rafał Trzaskowski pokazuje tym samym pod jak jest wpływem ideologii LGBT.

