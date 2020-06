Trzaskowski pisze do prezydenta ws. wizyty w USA

23.06.20, 19:08 Fot. via: Flickr

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy. Domaga się w nim przedstawienia opinii publicznej szczegółowych celów prezydenckiej wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski spotkał się dziś z mieszkańcami Lublina, gdzie informował o skierowaniu przez siebie listu do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie jego wizyty w Waszyngtonie:

-„Słyszymy, że prezydent Duda udaje się w podróż do Waszyngtonu, tylko niestety nie wiemy w jakim celu. Ani parlament, ani społeczeństwo nie zostało o tym poinformowane. I dlatego prosiłbym prezydenta o poinformowanie opinii publicznej, w jakim celu do Waszyngtonu się udaje. Skierowałem list do prezydenta w tej sprawie” – mówił.

Jak stwierdził Trzaskowski, opozycja zgadza się na zwiększenie obecności wojsk USA na terytorium Polski, jednak jest zaniepokojona doniesieniami o planach współpracy państw w zakresie budowy w Polsce elektrowni atomowej:

-„Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, to tutaj akurat panuje zgoda. Jest to jeden z niewielu przykładów kontynuacji polityki zagranicznej, bo przypominam że to rządy PO i PSL negocjowały sprowadzenie wojsk amerykańskich do Polski i tutaj rząd PiS-u wcielał to w życie. Tutaj mamy rzeczywiście kontynuację. Natomiast dochodzą do nas różnego rodzaju sygnały o tym, że Amerykanie chcą przenosić swoją broń nuklearną, dochodzą do nas sygnały, że być może toczą się rozmowy również o kwestii budowy elektrowni atomowej w Polsce” – podkreślał.

-„I dlatego apeluję do prezydenta, aby te sprawy jednoznacznie wyjaśnił i jasno poinformował opinię publiczną, że nie chodzi o przenoszenie sił nuklearnych. Żeby wyjaśnił, czy rzeczywiście te rozmowy będą dotyczyły być może budowy reaktora atomowego. Jeżeli nie, to opinia publiczna powinna o tym wiedzieć” – dodał.

Kandydat KO dodał również, że ma nadzieję, iż celem wizyty prezydenta w USA nie jest jedynie budowanie swojego wizerunku przy końcu kampanii prezydenckiej:

-„Te wątpliwości muszą być wyjaśnione” – zakończył.

kak/DoRzeczy.pl