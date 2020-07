Trzaskowski wycofuje się rakiem z debaty w Końskich. Boi się pytań od zwykłych ludzi?

Nowatorska forma debaty w formule Town Hall Debate została zaproponowana przez Telewizję Polska. Nowość tej debaty – na wzór debat w USA - to otwarte pytania od zwykłych obywateli, z których każdy może zadać pytanie kandydatowi ubiegającemu się o urząd prezydenta RP.

Debata ta odbędzie się w Końskich, co jest nawiązaniem do słów byłego lidera PO Grzegorza Schetyny, który powiedział, że „wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie”.

W oficjalnym komunikacie TVP czytamy:

- Telewizja Polska zorganizuje debatę prezydencką przed drugą turą wyborów prezydenckich. Debata odbędzie się w poniedziałek, 6 lipca o godz. 21:00 w miejscowości Końskie („wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie”) i będzie transmitowana w TVP1, TVP Info i TVP Polonia

Udział w debacie już jakiś czas temu potwierdził sztab wyborczy obecnego prezydenta Andrzej Dudy, który ubiega się o reelekcję.

Natomiast Rafał Trzaskowski nie pojawi się na debacie w Końskich, ponieważ sztab kandydata KO organizuje tego samego dnia w Lesznie swoją własną debatę pod nazwą „Arena Prezydencka” i zaprasza na to wydarzenie dziennikarzy z 15 różnych redakcji, którzy będą mogli zadawać pytania kandydatowi w trakcie spotkania.

W zaproszeniu sztabowców Trzaskowskiego czytamy:

- Chcielibyśmy, żeby do takiej otwartej rozmowy stanął też prezydent Andrzej Duda

Co już jest powtarzalne w zachowaniu Rafała Trzaskowskiego, próbuje on przejąć pomysł prezydenta i przedstawić go jako własny. Wiadomo bowiem, że jako pierwszy debatę wszystkich większych mediów zaproponował prezydent Andrzej Duda, a teraz Trzaskowski próbuje się wybić na tym pomyśle. Żałosne. Tandeta!

No i jeszcze pytanie na koniec: ciekawe z jakie media oprócz Faktu, TVN, Onetu, WP zaprosił sztab Trzaskowskiego i ile z nich ma kapitał niemiecki?

