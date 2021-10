Turów. Komisja Europejska zapowiada wezwanie do zapłaty

Rzecznik Komisji Europejskiej poinformowała na dzisiejszej konferencji prasowej w Brukseli, że w „odpowiednim czasie” Komisja wyda wezwanie do zapłaty w sprawie nałożonych na Polskę przez TSUE kar dot. kopalni w Turowie.

Konflikt pomiędzy Polską a Czechami ws. kopalni węgla w Turowie rozpoczął się w lutym, kiedy to Czechy złożyły skargę przeciwko Polsce do TSUE. Zdaniem Pragi praca polskiej kopalni zagraża dostępowi do wody w rejonie Liberca. Mieszkańcy mają też skarżyć się na hałas i pył związany z wydobyciem. Odpowiadając na skargę Czech unijny Trybunał nakazał w maju natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. Polska jednak tego postanowienia nie zrealizowała, ponieważ zamknięcie kopalni oznaczałoby ogromne zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. W konsekwencji 20 września TSUE postanowił, że Polska musi płacić 500 tys. euro za każdy dzień zwłoki w realizacji wcześniejszego postanowienia o wstrzymaniu wydobycia. Kara ma być naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia do momentu zrealizowania postanowienia TSUE z maja, czyli do momentu wstrzymania wydobycia w Turowie.

- „Będziemy walczyć o to, żeby kara nałożona przez TSUE w związku z działalnością kopalni Turów została uchylona; sądzę, że w niedługim czasie przekazane zostaną szczegóły”

- mówił na początku miesiąca wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Dziś natomiast rzeczniczka Komisji Europejskiej zapowiedziała, że Komisja wyda wezwanie do zapłaty w sprawie nałożonych na Polskę kar. Ma się to stać „w odpowiednim czasie”.

