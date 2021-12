Tusk popierał bezzasadne roszczenia żydowskie wobec Polski

Środowiska żydowskie z USA wysuwają wobec Polski bezzasadne roszczenia. Żydzi z USA chcą, by Polska przekazała im majątek wart 300 miliardów dolarów. Do majątku tego amerykańscy Żydzi nie mają żadnego prawa, mają za to poparcie polityków z USA i Wielkiej Brytanii. Zdaniem autorów pracy „Powrót do Jedwabnego 3. To tylko Polin” Wojciecha Sumlińskiego i Tomasza Budzyńskiego bezzasadne roszczenia żydowskie wobec Polski wspierał też Donald Tusk, który dziś śmie wypominać innym politykom brak patriotyzmu.

Zdaniem Wojciecha Sumlińskiego i Tomasza Budzyńskiego Donald Tusk był gotów spełnić bezzasadne roszczenia żydowskie dotyczące mienia bezspadkowego (czyli takiego, które zgodnie z prawem z racji braku spadkobierców przeszło po wojnie na rzecz skarbu państwa). Autorzy pracy „Powrót do Jedwabnego 3. To tylko Polin” twierdzą, że Tusk był gotów sprzedać lasy państwowe.

Z książki Sumlińskiego wynika, że antypolskiej postawie Tuska w sprawie bezzasadnych roszczeń żydowskich świadczą maile amerykańskiego ambasadora z 2009 roku. Sumliński twierdzi, że ówczesny prezydent III RP Bronisław Komorowski i premier III RP Donald Tusk współdziałali na rzecz realizacji roszczeń żydowskich – Tusk chciał nawet sprzedać lasy państwowe, by spełnić bezzasadne roszczenia żydowskie.

Czytelnicy „Powrót do Jedwabnego 3. To tylko Polin” z kart pracy dowiedzą się, że 10 marca 2008 roku Donald Tusk, Radosław Sikorski, oraz Sławomir Nowak spotkali się w USA z „przedstawicielami Światowego Kongresu Żydów, Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego, Ligi Przeciw Zniesławieniu i kilku innych organizacji żydowskich'. Podczas tego spotkania, zdaniem Sumlińskiego, Donald Tuska zobowiązał się do zwrotu mienia osobom niebędącym polskimi obywatelami. Żydzi byli bardzo zadowoleni z wyników tego spotkania.

Zdaniem Sumlińskiego rząd PO i PSL od samego początku swoich rządów prowadził tajne negocjacje z organizacjami żydowskimi – w kwietniu 2008 Tusk w Izraelu miał rozmawiać o roszczeniach żydowskich, Żydzi z wyników i tych rozmów byli zadowoleni. Z pracy „Powrót do Jedwabnego 3. To tylko Polin” wynika, że w czerwcu 2008 do Warszawy przyjechał prezes Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego Ronald Lauder i docenił PO za działania „na rzecz zacieśnienia stosunków między Izraelem a Unią Europejską”.

Sumliński w swojej książce przypomniał również, że w WikiLeaks ujawniło, że Tusk popierał spełnienie bezzasadnych roszczeń żydowskich. Na ten cel, zgodnie z ujawnionymi tajnymi dokumentami, miały zostać zdobyte środki ze sprzedaży mienia państwowego i lasów państwowych.

Lasy w Polsce, które, według Sumlińskiego Tusk miał chcieć sprzedać, by zaspokoić bezzasadne roszczenia żydowskie to 10 milionów hektarów, 30% kraju, w 80% lasy należące do państwa (zatrudniającego przy utrzymaniu lasów 50.000 ludzi), warte w samym drewnie 400 miliardów złotych, i gigantyczną sumę za teren i złoża pod lasami.

Według Sumlińskiego 17 grudnia 2014 roku procedowano w sejmie projekt posłów z klubów PO, PSL, SLD, Palikota przewidujący wpisanie do 74 artykułu Konstytucji możliwości sprzedaży lasów państwowych. Premierem wówczas, według autorów pracy „Powrót do Jedwabnego 3. To tylko Polin”, był Donald Tusk, a ministrem finansów Jacek Rostowski (w opinii Sumlińskiego obywatel brytyjski żydowskiego pochodzenia z rodziny Rothfeld, tytułujący się bezpodstawnie profesorem). Planom PO sprzeciwili się posłowie PiS (głównie Jan Szyszko) i rzesze Polaków. PO nie udało się zmienić polskiej Konstytucji, by wprowadzić możliwość sprzedaży lasów państwowych – partii Tuska zabrakło pięciu głosów.

Autorzy „Powrót do Jedwabnego 3. To tylko Polin” twierdzą, że w 2013 roku miała miejsce w warszawie delegacja Grupy Zadaniowej ds. Restytucji Majątku z Okresu Holokaustu HEART. HEART został uruchomiony przez izraelski rząd Benjamina Netanyahu i Agencję Żydowską w celu przejęcia majątku w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej. Sumliński twierdzi, że delegacja HEART spotkać się miała z szefem MSZ Radosławem Sikorskim i szefem Ministerstwa Finansów Jackiem Rostowskim oraz Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Do dziś nie wiadomo o czym była mowa, według Żydów spotkanie było sukcesem.

Zdaniem autorów „Powrót do Jedwabnego 3. To tylko Polin” podczas wizyty prezydenta Komorowskiego w Izraelu w 2013, o której media i władze w III RP milczały, według mediów izraelskich rozmawiano o bezzasadnych roszczeniach żydowskich.





Jan Bodakowski