Tusk próbuje być zabawny i pisze do prezesa PiS

Donald Tusk zwrócił się na Twitterze do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskie, aby… zaprosić go na spacer. W ten sposób były premier chciał żartobliwie nawiązać do słów Rafała Trzaskowskiego.

Na spotkaniu z mieszkańcami Zduńskiej Woli kandydat KO Rafał Trzaskowski stwierdził, że prezes PiS powinien zrezygnować z polityki:

- „Donald Tusk odszedł z polityki, dziś jest czas na to, żeby z polityki odszedł też Jarosław Kaczyński” – powiedział.

Do jego słów odniósł się za pośrednictwem Twittera przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, który zaproponował Jarosławowi Kaczyńskiemu spacer:

- „Chodźmy Jarosławie na długi wspólny spacer, pogadamy o dawnych czasach. To dobra chwila, aby uwolnić Andrzeja i Rafała od naszych sporów i emocji. I nie musimy brać ochrony, ze mną będziesz bezpieczny” – napisał.

