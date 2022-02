Tyrania w Kanadzie. Farmer, któremu zablokowano konto chce wyjechać z kraju

Kanadyjski farmer z prowincji Saskatchewan myśli o wyprowadzce z kraju po tym, jak jego konta bankowe zostały zamrożone z powodu wsparcia Konwoju Wolności. Farmer przelał sumę 500 dolarów z pomocą strony GiveSendGo, na której zbierano pieniądze dla protestujących. Wcześniej, 4 lutego, została skasowana pierwotna strona Konwoju Wolności na GoFundMe.

Farmer, który woli zachować anonimowość, powiedział, że kilka dni po transferze wspierającym Konwój Wolności jego osobiste i biznesowe konta bankowe zostały zamrożone. „Nie mogłem zrobić żadnych przelewów elektronicznych, nie mogłem zapłacić rachunków przez Internet” – powiedział farmer w rozmowie z „Western Standard”. Próbując wyjaśnić sprawę z lokalnym oddziałem banku, farmer nie był w stanie się dowiedzieć niczego, oprócz tego, że „wszystko jest dyktowane z Toronto”.

„Farmer dodał, że chociaż najął prawnika, by pomógł mu rozwiązać sprawę z jego bankiem, adwokat nie jest jak dotąd za bardzo pomocny, a cała sytuacja zostawiła go w poczuciu bezsilności”. Aby opłacić rachunki, korzysta z pomocy przyjaciół i możliwości uregulowania zobowiązań przez ich konta bankowe.

Premier Justin Trudeau wprowadzając stan wyjątkowy w Kanadzie ma możliwość zamrożenia kont bankowych każdego, kto wspiera protestujących, bez nakazu sądowego. Minister finansów Kanady Chrystia Freeland powiedziała, że zamrożono konta bankowe osób indywidualnych i podmiotów i że „więcej kont zostanie zamrożonych”. Zarówno Freeland, jak i Trudeau uważają, że zablokowanie kont bankowych jest zgodne z Kanadyjską kartą praw i swobód.

Farmer stwierdził, że tylko „naiwni” mogą wierzyć w to, że te działania są zgodne z Kartą. Według niego jest to realizacja „komunistycznej agendy”. „Nie mamy już wolności” – wyznał w rozmowie z „Western Standard” – To dla mnie przerażające”. Zaznaczył także, że nie wspierał żadnych terrorystów, a jedynie pokojowy protest.

Według kanadyjskiej policji odpowiedzialność za zamrożenie kont bankowych spada na instytucje finansowe, którym udostępniono listy nazwisk. Jak informuje policja, zamrożono „219 produktów finansowych” oraz 253 portfeli Bitcoin.

Media głównego nurtu w Kanadzie i USA spotkały się z ostrą krytyką za wykorzystanie informacji o darczyńcach wspierających Konwój Wolności, które zostały pozyskane w wyniku ataku hakerskiego na stronę GiveSendGo. Oprócz listy nazwisk darczyńców, zhakowane informacje zawierały ich adresy e-mail, adresy IP oraz szczegóły dotyczące przelewów i kodów pocztowych.

