Udany atak hakerów na strony internetowe putinowskich mediów

Strony internetowe zarówno rosyjskiej państwowej agencji prasowej TASS, jak i innych putinowskich mediów w Rosji stały się dziś ofiarą ataku hakerów, którzy zamieszczali na nich apele o powstrzymanie rosyjskiego dyktatora w jego szaleńczej i zbrodniczej napaści zbrojnej na Ukrainę.

„Nalegamy o zatrzymanie tego szaleństwa” – można było przeczytać dziś rano po wejściu na stronę rosyjskiej agencji informacyjnej TASS. „Nie wysyłajcie swoich synów i mężów na pewną śmierć” – przestrzegał dalej komunikat zamieszczony przez hakerów.

"Putin zmusza nas do kłamstwa i naraża nas na niebezpieczeństwo. To nie jest nasza wojna. Zatrzymajmy go" - głosił komunikat witający dziś czytelników rosyjskiej agencji TASS.

Hakerski atak na będące propagandową tubą Putina media w Rosji jest najprawdopodobniej częścią operacji hakerów skupionych w Anonymous, którzy wypowiedzieli rosyjskiemu dyktatorowi internetową wojnę za to, że napadł zbrojnie na Ukrainę.

ren/biznes.wpros.pl, onet.pl