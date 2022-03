Ukraińcy zniszczyli rosyjską łódź desantową Raptor

Jak podała w czwartek agencja NEXTA, ukraiński pułk Azow zniszczył dwa rosyjskie czołgi oraz łódź desantowa typu 03160 Raptor.

- Raptory to względnie nowe jednostki na wyposażeniu rosyjskiej armii - ostatnie z kilkunastu sztuk wyprodukowanych w kilku seriach zostały przekazane na stan armii w 2015 roku – czytamy na portalu gospodarkamorska.pl

Raptory to mierzące niecałe 7 metrów szybkie łodzie desantowo-szturmowe produkowane w stoczni Pełła w Sankt Petersburgu. Mogą zmieścić do 20 żołnierzy. Jednostki te są dość mocno uzbrojone jak na łodzie tego typu. Na wyposażeniu posiadają one m.in. zdalnie sterowany karabin maszynowy kalibru 14,5 mm, dwie podstawy dla mniejszych karabinów maszynowych lub granatników automatycznych.

Jak podał pułk AZOW w dzisiejszych starciach poległo 17 Rosjan.

- Siły ukraińskie przejęły też część rosyjskiego uzbrojenia, w tym granatnik przeciwpancerny RPG-30, wielkokalibrowy karabin maszynowy Kord i rakietowy miotacz ognia RPO Trzmiel - czytamy w oświadczeniu.



mp/pap/gospodarkamorska.pl