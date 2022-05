Ukraińscy traktorzyści nie odpuszczają! Kolejny rosyjski czołg odholowany

Kolejny rosyjski czołg padł łupem ukraińskich „oddziałów traktorzystów”. W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widzimy czołg holowany przez traktor.

Nagranie pochodzi z obwodu charkowskiego. Traktor holuje unieszkodliwiony czołg, który do niedawna należał do „drugiej armii świata”.

Media informują również o groźnym zdarzeniu, do którego doszło dziś w obwodzie charkowskim. Na pracujący w polu traktor spadł pocisk wystrzelony z rosyjskiego samolotu. 26-letni rolnik doznał ran i poparzeń. Mimo trwającej wojny i ciągłego ostrzału, ukraińscy rolnicy nie rezygnują z prac polowych podkreślając, że są odpowiedzialni za wyżywienie narodu.

Russia fired a missile at a tractor in Kharkiv region, according to the National Police. 26-year-old tractor driver has numerous burns and injuries. This is now the Russian tactic - to use aircraft against agricultural equipment, to steal grain, to provoke food crisis. pic.twitter.com/ZrmMYj3PeN