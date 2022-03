Uniwersytet fryburski zawiesił metropolitę Hilariona wz. z agresją Rosji na Ukrainę

Wydział teologiczny uniwersytetu we Fryburgu zawiesił w pełnieniu obowiązków profesora zwyczajnego metropolitę Hilariona Alfiejewa za jego milczenie w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę – czytamy na portalu Vtican News.

- Nadal chcemy być miejscem spotkania z różnymi Kościołami prawosławnymi, ale zachowywanie milczenia w chwili, kiedy trzeba mówić głośno i wyraźnie nie należy do profetycznej tradycji Kościoła – czytamy w oświadczeniu dziekan wydziału uniwersytetu we Fryburgu.

Metropolita Hilarion jest odpowiedzialny za zewnętrzne relacje Patriarchatu Moskiewskiego. Od roku 2011 jest profesorem zwyczajnym we Fryburgu.

W dniu 2 marca uniwersytet skierował do niego list, w którym został poproszony, aby „wykorzystał swoje wpływy kościelne i polityczne do publicznego i jednoznacznego potępienia inwazji militarnej Rosji na Ukrainę (...), aby publicznie i jednoznacznie wezwał prezydenta Putina do natychmiastowego wycofania wojsk rosyjskich oraz aby publicznie i jednoznacznie zaangażował się w rozwiązanie konfliktu oparte na dialogu, na podstawie prawa międzynarodowego i praw człowieka”.

Metropolita Hilarion w odpowiedzi zawarł jedynie suche i wymijające sformułowania o tym, że „on i jego Kościół od 2014 r. angażują się w pomoc humanitarną i robią, co możliwe, aby doprowadzić do zakończenia konfliktu”.

Jak oświadczył dziekan wydziału teologicznego, taka odpowiedź jest zdecydowania niezadowalająca dla uczelni.

Szczególnie wstrząsające były publiczne wypowiedziami najwyższych władz Patriarchatu Moskiewskiego. W swoich kazaniach patriarcha Cyryl usprawiedliwiał napaść Rosji na Ukrainą i określał to jako „walkę metafizyczną”.

Władze uczelni uznały, że metropolita Hilarion zdaje się popierać swoim milczeniem stanowisko swojego patriarchy, stąd uczelnia zawiesiła jego profesurę zwyczajną do odwołania.

Prof. Delgado na fakt, że obecnie w kościele prawosławnym w Rosji „zwykli świeccy, księża i diakoni, a także działacze społeczni, którzy publicznie protestują przeciwko wojnie Putina, choć mają więcej powodów do obaw niż kierownictwo Kościoła” – czytamy. Zwrócił też uwagę na to, że w Rosji nacjonalizm staje się nową religią polityczną.

mp/vatican news