USA. Czy świńskie serce uratuje życie mężczyźnie?

Lekarze z kliniki w Maryland przeszczepili 57-letniemu pacjentowi serce genetycznie zmodyfikowanej świni. Według medyków miała to być ostatnia deska ratunku w walce o życie mężczyzny.

Był to pionierski na świecie tego typu zabieg przeszczepienia człowiekowi serca genetycznie zmodyfikowanej świni. Pokazał on, że zwierzęce serce może funkcjonować w człowieku bez natychmiastowego odrzucenia go przez ludzki organizm.

Pacjent z Maryland przed zabiegiem został postawiony wobec dramatycznego dylematu: Albo śmierć, albo przeszczep świńskiego serca. Póki co, 57-letni David Bennett trzy dni po eksperymentalnej operacji czuje się dobrze.

ren/polskatimes.pl