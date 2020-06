USA: Msza ,,dumy homoseksualnej'' odprawiona za zgodą kardynała

„W latach 60-tych pod przewodnictwem wielebnego Martina Luthera Kinga juniora czarni poprowadzili marsz ku wolności i równości. Uwolniliśmy się od wszelkich skłonności rasistowskich. To samo dotyczy praw i spraw LGBT” – mówił ksiądz Alexander Santora, który odprawił „Mszę dumy” homoseksualnej w połączonych parafiach pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Józefa w Hoboken w stanie New Jersey. Msza, transmitowana przez Internet, odbyła się za pozwoleniem kardynała Josepha Tobina z archidiecezji Newark.

„Odrzucamy stare uprzedzenie i świętujemy dumę w naszej wspólnocie LGBT, ponieważ stajemy się wówczas lepszymi ludźmi i lepszymi katolikami” – stwierdził ks. Santora w swoim kazaniu.

Coroczna „Msza dumy” odbyła się w parafii w Hoboken po raz trzeci. Do tego skandalicznego wydarzenia doszło mimo restrykcji związanych z epidemią COVID-19 i odwołania wielu wydarzeń świętujących homoseksualną „dumę”. W archidiecezji Newark, w której parafia się znajduje, Msze św. zostały wznowione 21 czerwca po trzech miesiącach od ich zawieszenia. Przez ten okres nie odbywały się nie tylko Msze, ale także chrzty, pogrzeby, spowiedzi i nie udzielano ostatniego namaszczenia.

Ks. Santora nie tylko wygłosił kazanie sprzeczne z nauką Kościoła, ale również mocno polityczne. Potępił w nim Ronalda Reagana i Donalda Trumpa, a protesty wywołane śmiercią George’a Floyda powiązał z „dyskryminacją” tzw. „katolików LGBT” w Kościele. Duszpasterz stwierdził, że należy „zburzyć mury” w Kościele w związku ze sprzeciwem wielu wobec homoseksualizmu i „postrzegać siebie nawzajem jako braci i siostry bez etykietek”.

Mianowany kardynałem przez papieża Franciszka Joseph Tobin należy do tych hierarchów, którzy są uważani za jawnie sprzyjających ideologii LGBT. W maju 2017 roku powitał w katedrze Najświętszego Serca w Newark grupę powiązaną z „pielgrzymką LGBT” i stwierdził, że jest „zachwycony” taką inicjatywą, osobiście też autoryzował ulotkę na to wydarzenie. Kiedy w roku 2018 pojawiły się doniesienia księży o homoseksualnej subkulturze w archidiecezji, kard. Tobin wysłał list do kapłanów, w którym nakłaniał ich do milczenia, gdyby dziennikarze usiłowali się z nimi skontaktować.

jjf/LifeSiteNews.com