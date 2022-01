USA. Nowy gubernator Wirginii zniósł nakaz noszenia masek przez uczniów natychmiast po objęciu urzędu

– Żeby było jasne, duch Wirginii to nie rząd, który decyduje za nas, co jest dla nas najlepsze. Ale raczej odzwierciedla on wolę ludzi. Jest to obrona i ochrona praw gwarantowanych przez naszą konstytucję. Oraz rząd i wybrani przywódcy, którzy będą pracować dla idei „My, Naród” – powiedział nowy gubernator Wirginii Glen Youngkin, Republikanin, w trakcie swojego pierwszego przemówienia po objęciu urzędu.

Nowy gubernator Wirginii bezpośrednio po rozpoczęciu swojego urzędowania wydał zakaz zmuszania uczniów do noszenia masek na twarzach. Ponadto cofnął przymus szczepień na COVID, jaki obowiązywał w tym stanie w odniesieniu do pracowników publicznych.

Wybory Glen Youngkin wygrał w listopadzie ubiegłego roku pokonując niespodziewanie faworyzowanego kandydata Demokratów Terry’ego McAuliffe’a.

Po zaprzysiężeniu Youngkina na gubernatora Wirginii, polityk wprowadził od razu dwie zmiany, które podpisał tego samego dnia – sygnował dekret o zakazie propagowania tzw. krytycznej teorii dziejów forsowanej m.in. przez ruch Black Lives Matter.

- Usuniemy politykę z sal lekcyjnych i skupimy się na podstawowej matematyce, nauce i czytaniu. Będziemy uczyć całej naszej historii, tej dobrej i tej złej – powiedział nowy gubernator.

Ponadto Youngkin wydał rozporządzenie zakończenia zdalnego nauczania. Uzasadnił to szkodliwością tego trybu nauki dla dzieci. Ponadto wydał zakaz zmuszania uczniów do noszenia maseczek na twarzach w szkołach.

