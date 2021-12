Uwaga! 13 grudnia startują szczepienia dla pięciolatków

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że już 13 grudnia rozpoczną się w Polsce szczepienia dzieci powyżej 5 roku życia.

- „Chcemy, pewnie to się zadzieje od 13 grudnia, żeby weszły fizycznie szczepienia dla dzieci powyżej 5. roku życia […] Do tego dnia dotrą do nas te szczepionki, które są dedykowane [dla tej grupy wiekowej]”

- powiedział dziś w Sejmie wiceszef resortu zdrowia.

Poinformował również, że rząd planuje rozszerzyć możliwość testowania dla dorosłych Polaków. Testy mają być dostępne dla wszystkich. Chodzi przede wszystkim o grupy pracujące z innymi osobami, jak pracownicy służby zdrowia, oświaty czy administracji.

- „Ta możliwość testowania się w sposób bezpłatny, nie rodząca konsekwencji pójścia od razu z automatu na kwarantannę jest jak najbardziej korzystna i my to wprowadzimy”

- podkreślił wiceminister Kraska.

kak/ISBnews