VI Plenum KC KPCh. Xi Jinping na zawsze?

W poniedziałek 8 listopada Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh) rozpoczął w Pekinie szóste plenum, które zakończyło się w czwartek. Podczas spotkania około 300 funkcjonariuszy partyjnych pod przewodnictwem Xi Jinpinga przyjęło rezolucję, w której gloryfikowano osiągnięcia partii w minionym stuleciu, a zwłaszcza pod przywództwem Xi.

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin przyjął w czwartek rezolucję w sprawie historii i osiągnięć partii, zamykając rozpoczętą w poniedziałek szóstą sesję plenarną 19. kadencji KC KPCh[i]. Komitet Centralny zdecydował na posiedzeniu, że KPCh zwoła XX Zjazd Partii w Pekinie w drugiej połowie 2022 roku.

Tekst był bardzo podniosły i przedstawiał sukcesy partii i rządzących krajem przez cały okres rządzenia KPCh. Nie zawierał jednak żadnych konkretnych odniesień do politycznych porażek, takich jak rewolucja kulturalna czy wielki skok. Nie wspomniano też o Inicjatywie Pasa i Szlaku. Eksperci twierdzą, że stała się ona bardziej ciężarem niż atutem w polityce zagranicznej Chin[ii].

Wszystko wskazuje, że dojdzie do złamania dwukadencyjnego precedensu ustanowionego przez bezpośrednich poprzedników Xi Jinpinga. Już wcześniej podejmował on kroki w tym celu. W 2016 roku uznano go za „rdzeń” partii, w 2017 do jej konstytucji wpisano myśli Xi Jinpinga jako jedną z podstaw ideologicznych partii, a rok później zniesiono konstytucyjny przepis ograniczający władzę prezydentów do dwóch kadencji[iii]. Powyższe działania miały plasować go w tej samej grupie co Mao Zedonga, Denga Xiaopinga i Jiang Zemina, a więc najważniejszych przywódców w historii Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).

W piątek na konferencji prasowej, dzień po plenum, wiceminister Wang Xiaohui z Centralnego Departamentu Propagandy i inni urzędnicy partyjni użyli słowa „rdzeń” aż 30 razy, aby opisać przywództwo Xi Jinpinga i ideologię polityczną. „Z towarzyszem Xi Jinpingiem jako rdzeniem partii, który kieruje sterem… żadne trudności i niebezpieczeństwa nie mogą powstrzymać tempa postępu Chińczyków…” – powiedział na konferencji wiceminister Wang[iv]. Warto dodać do powyższego zdania, że niegdyś przewodniczący Mao był nazywany „Wielkim Sternikiem”.

Co ciekawe, to dopiero trzecia rezolucja w 100-letniej historii KPCh. Pierwsza miała miejsce w 1945 roku, co pozwoliło przewodniczącemu Mao Zedongowi umocnić swoją władzę. Drugą przyjęto w 1981 roku pod rządami Deng Xiaopinga, zapoczątkowała ona kluczowe reformy, które pozwoliły na szybki wzrost gospodarczy Chin. Trzecia również ma pokazać, że zaczyna się nowy etap historyczny dla ChRL[v]. Dla samego Xi zaś oznacza jeszcze znaczniejsze wzmocnienie jego obecnego autorytetu i wpływów w partii. Zapewne zwiększy też jego pewność siebie, także w kwestiach międzynarodowych i rywalizacji z USA.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

