W 2021 wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 50 mld zł. Jak będzie w tym roku?

Wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kształtowały się na poziomie 50 mld zł w roku 2021, zaś w roku 2022 mają być niższe, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

"Fundusz Przeciwdziałania COVID […] to narzędzie jest działaniem ad hoc i jego udział w finansowaniu w sektorze finansów publicznych konsekwentnie spada. W pierwszym roku covidowym, w 2020, wydatki tego funduszu kształtowały się, według mojej pamięci, na poziomie 92–93 mld zł, w roku ubiegłym to jest, jak myślę, już bliżej 50 mld zł, a w tym roku planuje się jeszcze niższe wydatki" – powiedział Skuza podczas senackiej debaty nad ustawą budżetową na 2022 r.

Dodał, że wydatki państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucje gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych, które objęte są załącznikami do ustawy budżetowej, szacuje się na ok. 400 mld zł.

"Nie ma tam planu Narodowego Funduszu Zdrowia, którego wydatki szacuje się na ok. 108 mld zł na rok 2022. Niemniej jednak są tam uwzględnione takie jednostki, jak np. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, a więc nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że to stanowi jakieś, no, zaciemnianie, stwarzanie nieprzejrzystości systemu finansów publicznych" – wskazał wiceminister.

