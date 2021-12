W Polsce Konstytucja jest najwyższym prawem – eurokracji z Brukseli próbują to kwestionować

„Konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce; to powinno wydawać się oczywiste, ale biurokraci z Brukseli tego nie akceptują i chcą, by prawo europejskie miało wyższość nad naszą Konstytucją” – powiedział w Rzymie poseł PiS Radosław Fogiel.

Dodał też, że takie działanie „jest sprzeczne z wszelkimi regułami demokratycznymi”.

W spotkaniu europejskich konserwatystów udział brali przedstawiciele prawicowego ugrupowania Bracia Włosi, którego Prawo i Sprawiedliwość jest sojusznikiem w Parlamencie Europejskim.

Fogiel pytany przez włoską agencję informacyjną ANSA odnosząc się do wyższości Konstytucji w krajach członkowskich stwierdził:

„Konstytucja jest przyjmowana przez ludność kraju; głosowanie przebiega w sposób demokratyczny i to powinno być prawo, przewyższające wszystkie inne w każdym kraju”.

Jak dodał, do podstawowych wartości wyznawanych przez partie konserwatywne przede wszystkim należy rodzina, informując także o prowadzonej przez polski rząd polityce prorodzinnej.

W Rzymie w spotkaniu partii konserwatywnych uczestniczyły także m.in. delegacje hiszpańskiej partii Vox oraz izraelskiego Likudu, a amerykański Republikanin Rudolph Giuliani w trakcie wideokonferencji powiedział, że Włosi powinni mieć rząd zbudowany na zasadach konserwatyzmu i powinni przerwać „ciąg rządów lewicy o marksistowskiej inspiracji”.

Today, together with my friends @Raz_Granot and @Jorgebuxade we had the opportunity to address Italian conservatives gathered at @Atreju2021 - “Christmas of the Conservatives” pic.twitter.com/xx4nwPxUcy