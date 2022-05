„Warszawa” zamiast „Mińska” – miła zmiana nazwy stacji metra w Kijowie

Jak podaje portal Nexta, mieszkańcy stolicy Ukrainy Kijowa, głosowali w internecie w sprawie zmiany nazwy jednej ze stacji metra, która dotychczas nosiła nazwę „Mińsk”. Ta nazwa z uwagi na zaangażowanie białoruskiego satrapy w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie jest obecnie kojarzona bardzo pejoratywnie.

Kijowianie postanowili zmienić nazwę stacji „Mińsk”. Wśród propozycji na nową nazwę była „Warszawa”, która zastąpi dotychczasową nazwę.

Ponadto w kijowskim metrze pojawią się także nowe takie nazwy stacji jak „Bucza” czy „Bohaterowie Ukrainy”.

W internetowym głosowaniu wzięło udział ponad 170 tys. użytkowników.

W Kijowie planowana jest także zmiana nazw nawet 500 ulic i kilku stacji metra. Mają one nosić nazwy związane z osobami i jednostkami zasłużonymi w wojnie z Rosją. Ukraiński zburzą także „60 pomników i tablic upamiętniających postaci i wydarzenia związane z rosyjskim okupantem” – podaje portal TVP Info.

I tak dla przykładu stacja „Bohaterowie Dniepru” zostanie zastąpiona przez „Bohaterów Ukrainy". Stacja „Brześć” będzie przemianowana na „Bucza”.

W sprawie stacji „Warszawa” ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta Kijowa.

In an online survey, #Kyiv residents voted for renaming the "#Minsk" metro station into "#Warsaw" station. Now the City Council is going to take a decision. pic.twitter.com/avh6MxHFTA