Watykan stawia tamę protestantyzacji katolickiego duchowieństwa

Kongregacja ds. Duchowieństwa wydała przed tygodniem instrukcję o kształtowaniu wspólnot parafialnych. Polskie media, komentując ten ważny dokument, skupiały się wyłącznie na fakcie, że poddaje on krytyce cenniki za sakramenty. Jak jednak zauważa publicysta portalu PCh24.pl, Paweł Chmielewski, dokument ten ma fundamentalne znaczenie z innego powodu: „jest próbą postawienia tamy postępującej protestantyzacji kapłaństwa”.

„Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła” – to tytuł opublikowanej przez Kongregację ds. Duchowieństwa i zaaprobowanej przez papieża Franciszka instrukcji, która ma być odpowiedzią na kryzys życia kapłańskiego i parafialnego.

Instrukcja odbiła się w polskich mediach szerokim echem, ponieważ znalazł się w niej fragment poruszający kwestię prowadzonych przez niektóre parafie cenników za posługę sakramentalną. Podkreślono w niej, że sakramenty jako takie są darmowe, a ewentualne ofiary oraz ich wysokość mogą zależeć wyłącznie od ofiarności darczyńcy.

Jak zauważa Paweł Chmielewski, to bardzo ważny problem, jednak gdzie indziej leży istota dokumentu. Najważniejszą jego rolą jest próba zatrzymania protestantyzacji Kościoła katolickiego. Dokument ten jest przeciwstawieniem się postępującej od Soboru Watykańskiego II próbie przekształcenia wspólnot parafialnych w ten sposób, aby były one zarządzane przez wiernych świeckich dysponujących coraz to szerszymi kompetencjami, a rola kapłana została ograniczona wyłącznie do sprawowania Eucharystii (ale już np. homilię mieliby wygłaszać świeccy). Do tego właśnie ma dążyć trwająca w Niemczech tzw. „Droga Synodalna”, wobec której dokument ten jest formą „hamulca”.

- „Watykańska instrukcja w gruncie rzeczy nie wprowadza przecież niczego nowego, nie zmienia żadnego przepisu zawartego w KPK. Przedstawia jednak autorytatywną interpretację prawa kanonicznego – i zakazuje szeregu rzeczy, które w krajach niemieckojęzycznych są wcielane w życie. Nie jest nieznaczącym dokumentem, ale wyrazem zwykłego autorytetu nauczycielskiego Kościoła” – pisze Paweł Chmielewski.

W instrukcji znajdujemy m.in. ostrzeżenie przed nadawaniem Radą Parafialnym mocy decyzyjnej. Podkreślono, że powołaniem tych ciał jest doradzanie proboszczowi, a nie rządzenie zamiast niego. W instrukcji przypomniano również, że osoba świecka w żadnym wypadku nie ma prawa wygłaszać kazań w czasie Mszy św.:

-„ Mówiąc krótko i wprost, watykańska instrukcja precyzuje: parafii przewodzi proboszcz, a wierni mają jedynie doradzać. Dla Niemców, którzy chcieli zalegalizować wprost przeciwny stan rzeczy, to niezwykle poważny cios” – ocenia publicysta.

kak/PCh24.pl