We Włoszech zakończył się stan wyjątkowy. Trwał ponad dwa lata

O północy przestał dziś obowiązywać we Włoszech stan wyjątkowy wprowadzony dwa lata i dwa miesiące temu w związku z pandemią koronawirusa. W wielu miejscach nie trzeba już też legitymować się przepustką sanitarną.

Stan wyjątkowy we Włoszech wprowadził rząd Giuseppe Contego 31 stycznia 2020 roku, kiedy to w kraju wykryto pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. Teraz przestał on obowiązywać, a wraz z tym działalność zakończył komitet techniczno-naukowy, odpowiadający polskiej Radzie Medycznej zamienionej później w Radę ds. Covid-19. Pracę kończy też kierowany przez gen. Francesco Figliuolo urząd nadzwyczajnego komisarza ds. kryzysu.

Władze łagodzą również restrykcje sanitarne. Od dziś nie trzeba będzie okazać przepustki sanitarnej, aby wejść do urzędu, sklepu niespożywczego, banku, na pocztę, do ogródka restauracyjnego, hotelu i środków komunikacji miejskiej. Osoby niezaszczepione po kontakcie z zakażonym nie będą musiały odbywać kwarantanny. Izolacji będą poddani zakażeni do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu po co najmniej siedmiu dniach w przypadku zaszczepionych i dziesięciu dniach w przypadku niezaszczepionych.

kak/PAP